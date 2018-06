Куди піти на День молоді у Києві – топ-5 заходів

24 червня українці святкуватимуть День молоді 2018.

День молоді традиційно відзначається в останню неділю червня.

У всіх містах України на цей день заплановано багато різноманітних заходів.

Читайте: Афіша на 2018 рік: найкращі концерти та фестивалі України

Факти ICTV зробили добірку найкращих заходів для молоді, які пройдуть в Києві.

Благодійний Забіг із собаками

24 червня, 08.00 – 13.00

Парк Муромець (парк Дружби народів)

Вхід вільний

Реєстрація на забіг тут

Фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw проведе вже Третій Благодійний Забіг із собаками. Учасники зі своїми улюбленцями зможуть подолати дистанції в 1 або 3 км. Також є дві дистанції для бігунів без собак – це 500 метрів для дітей (від 6 до 10 років) та класичний забіг на 5 км.

Найбільший сюрприз, який підготували організатори, – це реєстрація рекорду України. Досягнення фіксуватиме Національний Реєстр Рекордів.

Перші 200 зареєстровані учасники отримають круті стартові набори, а переможці та призери на кожній з дистанцій – подарунки від партнерів.

Для чотирилапих – місячний запас корму, вітаміни, сертифікати на ветеринарну діагностику, новенький нашийник та повідок, біопакети для прибирання, а також безкоштовні консультації від грумерів, ветеринарів і кінологів.

Амбасадорами заходу стали ONUKA, Жан Беленюк, Єгор Гордєєв, Юлія МакГаффі, Віталій Дейнега, Зоя Литвин, Василь Крутчак.

На час проведення забігу від станції метро Почайна до місця проведення забігу курсуватиме безкоштовний автобус.

День молоді в центрі Києва

Парк ім. Тараса Шевченка

24 червня з 11.00 до 22.00

Цього року організатори вирішили поставити новий рекорд і залучити до проведення заходу ще більшу кількість молодіжних та громадських організацій.

У програмі заходу: концерт, виступи відомих поетів і лекторів, комп’ютерні та спортивні розваги, експозиції сучасних художників, майстер-класи та тренінги, фуд-корт і алея молодіжних та громадських організацій.

Cozy sundance

ЮБК

24 червня, 16.00

Вхід вільний

ЮБК запрошує зустріти захід під музику Cozy sundance. Цей спекотний недільний день плавно перетече в танцювальний вечір. C 16.00 до 23.30 занурення у ритм музики, яка так добре транслює те, як прекрасні літні заходи під deep & soul music.

Атмосферу створять One more, Svetlanka, Freeman, Yakubov.

BeLive 2018

НСК Олімпійський

24 червня, 16.00

Вартість: 100 грн

Купити квитки можна тут

На останній день фестивалю BeLive можна буде купити квиток за 100 грн. Вся виручка від продажу цього квитка буде перерахована на благодійність.

Крім того, кожен охочий зможе придбати на сайті фестивалю абонемент на всі дні фестивалю-100 грн дорожче – ці гроші також будуть перераховані у фонд.

Хедлайнерами Дня молоді (24.06) на BeLive 2018 стануть Constantine, MOZGI і Время і Стекло.

Раніше Факти ICTV публікували докладний гід фестивалю і розклад.

Michael Abene (USA) and Jazzworkshop Orchestra

Closer

24 червня, 20.00

Вартість: 300 грн

Купити квитки можно тут

З 60-х років ім’я Майкла Албене стоїть поруч з найвідомішими виконавцями і бенд-лідерами. Він виступав з Діззі Гіллеспі, продюсував альбом Бі Бі Кінга, його музику та аранжування виконували Чик Коріа і Курт Еллінг, оркестри Мела Льюїса, The Metropole Jazz Orchestra, The Carnegie Hall Jazz Band, WDR Big Band.

Його проекти неодноразово номінувалися і отримували премію Греммі, а Оксфордський університет випустив його книгу Jazz Composition and Arranging in the Digital Age.

Раніше Факти ICTV публікували фінальний лайн-ап Festival Park 2018.