Москалькова зібралася у СІЗО до Вишинського

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова планує 23 червня відвідати головного редактора РИА Новости Украина Кирила Вишинського, який знаходиться у СІЗО Херсона.

Про це йдеться у листі російського омбудсмена до української уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

При цьому Москалькова стверджує, що про її візит до Вишинського було домовлено з Денісовою.

Водночас вона пише, що направила Денісовій листа, який повідомляє про стан здоров’я українця Олександра Кольченка.

Москалькова також пообіцяла повідомити про Олега Сенцова, якого планує відвідати її представник у регіоні.

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Раніше український омбудсмен Людмила Денісова сказала, що російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова зможе відвідати в українському СІЗО керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського тільки в тому випадку, якщо її впустять у колонію, де утримують українського політв’язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, Росія зірвала відвідування Олега Сенцова, про яке раніше було домовлено. Більш того, Росія ховає Сенцова навіть від відеозв’язку.