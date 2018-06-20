PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Москалькова зібралася у СІЗО до Вишинського/

Москалькова зібралася у СІЗО до Вишинського

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова планує 23 червня відвідати головного редактора РИА Новости Украина Кирила Вишинського, який знаходиться у СІЗО Херсона.

Про це йдеться у листі російського омбудсмена до української уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

При цьому Москалькова стверджує, що про її візит до Вишинського було домовлено з Денісовою.

Водночас вона пише, що направила Денісовій листа, який повідомляє про стан здоров’я українця Олександра Кольченка.

Москалькова також пообіцяла повідомити про Олега Сенцова, якого планує відвідати її представник у регіоні.

Читайте: Денисова закликала Червоний Хрест відвідати Сенцова

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова сказала, що російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова зможе відвідати в українському СІЗО керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського тільки в тому випадку, якщо її впустять у колонію, де утримують українського політв’язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, Росія зірвала відвідування Олега Сенцова, про яке раніше було домовлено. Більш того, Росія ховає Сенцова навіть від відеозв’язку.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Турбйорн Ягланд
Генсек РЄ готовий просити про помилування Сенцова
Денисова закликала Червоний Хрест відвідати Сенцова
Олег Сенцов
Побачити, що живий: Москва ховає Сенцова навіть від відеозв’язку
Олег Сенцов
Україна відповіла Кремлю на “помилування” Сенцова
Як звільнити Сенцова – Кремль натякає на помилування
Олег Сенцов
Людина помирає, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер та Тодоровський звернулись до Путіна
Росія зірвала синхронне відвідування Сенцова та Вишинського
Негайно звільнити! США висунули РФ умови щодо українських політв’язнів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка