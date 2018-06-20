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My Pol – в Україні запрацював мобільний додаток для виклику поліції

У Нацполіціі представили мобільний додаток My Pol, який дозволяє викликати патрульних й оцінити їх роботу.

Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук, передає прес-служба МВС.

– Введення таких мобільних додатків – це вимога часу. Це не тільки дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на загрози безпеці наших громадян, але стане основою для зростання довіри до правоохоронної системи, – заявила Ковальчук.

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Через додаток My Pol можно викликати патрульних завдяки функції SOS. Під час надзвичайної ситуації людина повинна натиснути тільки одну кнопку і поліцейські в ситуаційному центрі отримують дані про характер загрози і місце знаходження потерпілого.

Користувачі можуть завантажити додаток через Google play або App Store.

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My Pol – в Україні запрацював мобільний додаток для виклику поліції / 6 фотографий

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