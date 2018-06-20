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Оплата картою проїзду в Україні – в яких містах можлива і як купити квиток

Сплатити проїзд у громадському транспорті безготівково можна у Львові, Києві, Тернополі, Житомирі, Мукачево та Сумах.

оплата проезда картой

Про це пишуть todaynews.

19 червня 2015 в метрополітені Києва з’явилися перші жовті турнікети, які почали приймати картки Mastercard.

Через 3 роки кількість міст, де можна заплатити безготівково збільшилася. До таких платежів підключився наземний транспорт, з’явилися альтернативні рішення оплати, зацікавилися платіжні системи і банки.

Сьогодні впровадженням платежів на транспорті займаються Visa, Mastercard, Ощадбанк, ПриватБанк, технічні партнери та міські адміністрації.

На сьогоднішній день існує два способи оплатити проїзд безготівково — з допомогою банківської карти і QR-коду.

Читайте: Цинічно і неприпустимо! Кияни вимагають скасувати підвищення цін на проїзд

Безконтактні банківські карти

Оплатити проїзд картою (або смартфоном з Google Pay або Apple Pay) можна в один дотик, за умови, що в транспорті є відповідний термінал. Вони бувають декількох видів:

Термінали, вбудовані у турнікети. Працюють в метро, фунікулері та швидкісних трамваях Києва, а також в автобусах Мукачево (на вході). Дозволяють пасажирові пройти крізь огорожу тільки після того, як він докладе картку до зчитувача.

Навісні термінали. Закріплені на поручнях тролейбусів у Житомирі та Тернополі, а також львівських трамваях. Після оплати карткою друкують чек, який є квитком.

Як альтернатива іноземним терміналам, в Сумах з’явилися розроблені ПриватБанком пристрої, які на відміну від попередніх терміналів, не друкують чек.

Мобільні термінали. Знаходяться у кондуктора транспортного засобу. Також друкують чек, який підтверджує оплату.

QR-коди у додатку Приват24. Другий спосіб оплати проїзду підійде тим пасажирам, у яких немає безконтактних карт і телефону з NFC. Схема оплати за QR-кодом не передбачає додаткового обладнання. Тому її більш просто реалізувати. Щоб почати приймати платежі в муніципальному транспорті, досить розклеїти в салоні коди, де зашифровані платіжні дані транспортного відомства. Ці коди пасажирам пропонують сканувати за допомогою смартфонів через додаток Приват24. Оплата відбувається з однієї з карт, прив’язаною до програми. Також всередині програми є опція закомпостувати квиток.

Нагадаємо, з 14 липня у Києві вдвічі здорожчає проїзд у міському транспорті.

Інфографіка: todaynews.

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