Президент Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.
На сторінці законопроекту №2386а-1 (про трансплантацію органів) з’явилася інформація, що президент Петро Порошенко підписав його.
Тепер вилучення органу для трансплантації після смерті людини буде можливим.
Проте для цього людина повинна підписати згоду на трансплантацію органів.
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Нагадаємо, 17 травня Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони здоров’я та трансплантації органів.
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