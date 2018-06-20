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Порошенко підписав закон про трансплантацію органів

Президент Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.

Операція

На сторінці законопроекту №2386а-1 (про трансплантацію органів) з’явилася інформація, що президент Петро Порошенко підписав його.

Тепер вилучення органу для трансплантації після смерті людини буде можливим.

Проте для цього людина повинна підписати згоду на трансплантацію органів.

Читайте: Новий закон про трансплантацію: що зміниться для українців

Нагадаємо, 17 травня Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони здоров’я та трансплантації органів.

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