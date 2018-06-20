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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 20 червня (КАРТА)

20 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі.

На сході мінлива хмарність, місцями дощі, температура до + 33°.

На півдні також без опадів. Температура до + 34°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до + 28°.

Читайте: Справжнє пекло попереду: прогноз погоди до кінця літа

У північних областях очікується ясна і суха погода. Температура до + 28°.

У центрі місцями дощі, температура до + 31°.

Нагадаємо, якою буде погода на цей тиждень.

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