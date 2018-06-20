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Просунулися на 2 км: ЗСУ зайняли нові позиції біля Жолобка

Військові зайняли нові території і просунулися на 2 км уперед біля села Жолобок на Луганщині.

Донбас ЗСУ

Українські військовослужбовці зайняли нові території і просунулися на 2 км вперед біля села Жолобок на Луганщині, йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Зазначено, що бойовики біля окупованого селища Жолобок занадто близько підійшли до позицій ООС, і військове командування вирішило пересунути позиції і створити “лінію безпеки”.

– Було сплановано, підготовлено і проведено комплекс заходів зі створенням смуги забезпечення глибиною до 2-х кілометрів на ділянці оборони однієї з бригад першого ешелону. Для підрозділів, що обороняються на луганському напрямку, це завдання було не простим, адже незважаючи на складні географічні умови, ворог постійно здійснював вогневий вплив і вів інтенсивну розвідку. Але незважаючи на це, завдання зі створення смуги забезпечення було успішно виконано, – сказано в ньому.

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Відзначається, що операція тривала близько 2 тижнів у режимі абсолютної секретності.

Під час виконання завдання втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, волонтери показали, як бійці ООС знищили бліндаж з бойовиками.

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