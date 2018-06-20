Протести під міськрадою Харкова: чому сталася бійка

За даними останніх новин з Харкова, в результаті сутичок між активістами і охоронною фірмою, ніхто не постраждав. Сьогодні вранці стало відомо, що в харківській міськраді проходить акція протесту. Факти ICTV зібрали інформацію про подію.

На засідання сесії Харківської міськради прийшли кілька десятків активістів. Вимога – пустити їх на сесію, де мали розглядати питання про виділення земельної ділянки під будівництво будинку. Місце розташування майбутньої новобудови – біля стадіону Металіст.

Хто влаштував акцію

Під час сутичок були чоловіки у футболках Нацкорпусу.

У коментарі Фактам ICTV голова харківського осередку Національного корпусу Костянтин Нємічев повідомив, що ініціаторами стали небайдужі харків’яни.

– Зібралась ініціативна група жителів, які невдоволені тим, що зводиться будівництво біля стадіону.

За словами співрозмовника, коли активісти намагались потрапити на сесію, їм перегородили вхід невідомі люди спортивної статури.

Чому пікетували міськраду

Будівництво будинку поблизу Металіста перешкодило б проведенню матчів на стадіоні.

– Якщо будівництво розпочнеться, то на великому футболі у Харкові можна ставити хрест. Ми не будемо приймати ні чемпіонати Європи, ні Лігу чемпіонів, – розказав Нємічев.

Під час сесії активісти планували завадити голосуванню за виділення земельної ділянки під скандальне будівництво.

Коли почались сутички

Конфлікт виник, коли учасники акції протесту намагались потрапити до сесійної зали.

За словами організаторів акції, ініціаторами стали спортивні молодики, які загородили собою вхід. Коли вони побачили, що активісти переважають їх чисельно – застосували димові шашки та газові балончики.

Водночас з цим, частина активістів спіймала заммера Харкова і кинули його у сміттєвий бак.

За даними поліції, сутичка виникла між активістами і представниками охоронної фірми. Причиною стало те, що охорона пропустила до сесійної зали лише двох учасників акції. В результаті конфлікту охоронці розпилили невідому речовину.

Результат

За повідомленнями ініціаторів акції протесту, питання про виділення землі під суперечливе будівництво депутати так і не розглянули. Активісти вважають, що своєї мети вони досягли.

До медичних закладів після інциденту ніхто не звертався.

Поліція за фактом сутичок відкрила кримінальну справу за статтею Хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, учасників конфлікту та свідків. Винним загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про зіткнення у міськраді Харкова.

Фото: Городской дозор