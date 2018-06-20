РФ розглядає українських заручників як товар – Клімкін

Росія перешкоджає зустрічі омбудсмена з українськими політв’язнями, бо розглядає заручників як певний товар, яким можна торгувати та використати як емоційний пресинг.

– Ми маємо використати все, у тому числі чемпіонат світу з футболу, будь-які можливості тиснути на Росію для того, щоб звільнити наших політв’язнів, – зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Укрінформ.

Очільник МЗС України розповів, що реального і послідовного прогресу у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі на останній нормандській зустрічі не відбулося.

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Російська позиція була на сто відсотків спрямована на легітимізацію своєї окупації – жодного бажання говорити про реальний прогрес, жодного бажання говорити про реальних миротворців, про реальну міжнародну адміністрацію, про реальний поліцейський компонент, – заявив Клімкін.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова та російський омбудсмен Тетяна Москалькова домовилися перевірити умови утримання українських політв’язнів у Росії та громадян РФ в українських тюрмах.

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