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Скандал у Дніпрі: командир частини здав солдатів в оренду

У Дніпрі командир частини здав в оренду загін молодих військовослужбовців приватному підприємцю, в якого вони вантажать величезні бетонні бордюри.

Про це йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Шоковані очевидці відзняли кадри, на яких військовослужбовці на приватному заводі вантажать бетонні бордюри.

При спробі дізнатися у солдатів, хто їх туди направив, журналістам порекомендували звернутися до командира частини.

Проте один військовий зізнався, що більшість служби провів саме на заводі.

– При такому контролі сильно не “побалуєшся” солдатами, аби заробити 5 гривень, щоб після цього вигнали з армії, – розповів заступник командира 26-го об’єднаного загону Олег Срібний.

 

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До слова, у Подільському районі Києва на території військової частини виявили тіло військовослужбовця-строковика.

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