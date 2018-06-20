За 5 місяців на Світлодарській дузі групи К-2 з 54-ї бригади знищили техніку та передові позиції бойовиків.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook український волонтер Юрій Мисягін.
– БМП-2 – знищено; БМП-1 – 3 шт знищено; БМП-1 – пошкоджена і виведена з ладу; УРАЛ – 3 шт пошкоджені, МТЛБ – серйозно пошкоджено і надовго виведено з ладу; МТЛБ-ЗУ – знищена; міномет 120 – знищено, – йдеться в його повідомленні.
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За словами волонтера, неодноразово знищувалися передові позиції бойовиків, наприклад, Прищ, Слив.
Скільки і яку техніку бойовиків знищили ЗСУ за 5 місяців на Донбасі / 4 фотографии
Нагадаємо, 11 червня бійці ООС знищили бліндаж з бойовиками.
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