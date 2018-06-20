У Харкові заступника Кернеса кинули у сміттєвий бак – з’явилося відео

Під час зіткнень у Харківській міськраді активісти кинули у сміттєвий бак заступника Геннадія Кернеса Андрія Руденка.

Активісти спіймали Андрія Руденка з тильного боку Харківської міськради, коли він вийшов із будівлі.

Серед них були представники Національного корпусу. Люди взяли Руденка за руки та ноги і кинули в урну.

Коли заступнику Кернеса вдалося вибратися назовні, йому дали піти.

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Ми вже писали про те, що акція протесту в Харкові переросла в зіткнення. Чоловік із шевроном муніципальної охорони розпорошив газ із балончика в сторону активістів, які намагалися піднятися у залу міськради.

Фото: Кадр із відео