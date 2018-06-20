PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Харкові заступника Кернеса кинули у сміттєвий бак - з'явилося відео/

У Харкові заступника Кернеса кинули у сміттєвий бак – з’явилося відео

Під час зіткнень у Харківській міськраді активісти кинули у сміттєвий бак заступника Геннадія Кернеса Андрія Руденка.

Андрія Руденка кинули у смітник

Активісти спіймали Андрія Руденка з тильного боку Харківської міськради, коли він вийшов із будівлі.

Серед них були представники Національного корпусу. Люди взяли Руденка за руки та ноги і кинули в урну.

Коли заступнику Кернеса вдалося вибратися назовні, йому дали піти.

Читайте: Провокації, сутички та обіцянка повернутись: як пройшов мітинг афганців

Ми вже писали про те, що акція протесту в Харкові переросла в зіткнення. Чоловік із шевроном муніципальної охорони розпорошив газ із балончика в сторону активістів, які намагалися піднятися у залу міськради.

Фото: Кадр із відео

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Комар
Передається через укус комара! В Україні виявили небезпечну інфекцію
19 ножових поранень у шию: у Харкові чоловіка вбили за 2000 грн
Під Харковом загинув відомий блогер і гонщик (18+)
1 травня в Одесі
В Одесі та Харкові марші 1 травня закінчились зіткненнями
У Харкові невідомі закинули вибухівку на балкон будинку
ДТП
ДТП з машиною швидкої допомоги у Харкові – є загиблі
Геннадій Кернес другий рік поспіль очолює рейтинг українських мерів за рівнем довіри
Кернес розповів про будівництво першого в Україні сміттєпереробного комплексу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка