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В Україні підвищать пенсії – коли та на скільки

Підвищення розміру мінімальної пенсії у 2018 році передбачене двічі – з 1 липня та з 1 грудня.

Старість

Про це розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає Урядовий портал.

За словами Розенка, з 1 липня підвищать виплати для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму.

– З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 мільйона українців, – сказав він.

Наступне підвищення пенсій, відповідно до Держбюджету України, відбудеться з 1 грудня.

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– Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн, – зауважив Розенко.

При цьому він додав, що якщо в бюджеті Пенсійного фонду з’явиться додатковий ресурс, реалізувати певні пенсійні програми спробують позапланово, як це було в жовтні 2017 року.

Раніше в Україні затримали виплату пенсій через зміни та уніфікацію графіку виплат Пенсійним фондом.

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