В Україні потрібно створити стратегічну зброю стримування – Турчинов

В Україні необхідно створити стратегічну зброю стримування. Це допоможе зупинити агресивну ядерну країну у разі масштабного вторгнення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає Інтерфакс-Україна.

– Перед нами стоїть дуже серйозне завдання. Поки Україна не стала членом НАТО, а це не близька перспектива, ми змушені розраховувати виключно на самих себе. Що може зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення? Тільки сучасна, потужна зброя стримування. Подобається нашим партнерам чи ні, але ми повинні працювати над такою зброєю стратегічного рівня, зброєю, яка може ефективно протидіяти ворогу на будь-якій відстані, – сказав Турчинов.

За його словами, пацифізму, який був наприкінці минулого століття, “вже немає, і, напевно, не буде”.

– Будапештський меморандум, який давав нам в обмін на ядерне роззброєння гарантії безпеки, не варто паперу, на якому він був написаний, – підкреслив Турчинов.

На його думку, ніхто не має “ні морального, ні юридичного права” не дозволити Україні реалізувати таку ініціативу.

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До речі, раніше державний секретар США Майк Помпео висловив підтримку наданню оборонної зброї Україні.