В Україну йде похолодання – де стане найхолодніше і коли

У п’ятницю, 22 червня, в Україні різко знизиться температура повітря в усіх областях, крім східних. Холодний циклон зачепить і вихідні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

При цьому вона зазначила, що у четвер, 21 червня, по всій території країни ще буде дуже спекотно.

– З 22 червня Україну перетне холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, як правило, найвища температура повітря. Завтра всюди +28 … +34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території – сухо і сонячно, – зазначила синоптик.

У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів.

– 22 червня дощі обвалять температуру повітря на заході до +18 … +23 градусів. А у суботу таке істотне похолодання охопить більшість областей, крім сходу України, – додала Діденко.

За данними Укргідрометцентру, найхолодніше буде у Луцьку та Ужгороді, там температура опуститься до +15 градусів вночі. Вдень там також не спекотно – максимум 19 градусів.

У суботу стане ще на пару градусів холодніше. Циклон просунеться далі по країні та зачепить центр та південь. Найхолодніше як і раніше на заході – 13 градусів тепла. У Києві також +13-15 градусів вночі, вдень – +17°-19°.

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