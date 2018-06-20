PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україну йде похолодання - де стане найхолодніше і коли/

В Україну йде похолодання – де стане найхолодніше і коли

У п’ятницю, 22 червня, в Україні різко знизиться температура повітря в усіх областях, крім східних. Холодний циклон зачепить і вихідні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

При цьому вона зазначила, що у четвер, 21 червня, по всій території країни ще буде дуже спекотно.

– З 22 червня Україну перетне холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, як правило, найвища температура повітря. Завтра всюди +28 … +34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території – сухо і сонячно, – зазначила синоптик.

У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів.

– 22 червня дощі обвалять температуру повітря на заході до +18 … +23 градусів. А у суботу таке істотне похолодання охопить більшість областей, крім сходу України, – додала Діденко.

За данними Укргідрометцентру, найхолодніше буде у Луцьку та Ужгороді, там температура опуститься до +15 градусів вночі. Вдень там також не спекотно – максимум 19 градусів.

У суботу стане ще на пару градусів холодніше. Циклон просунеться далі по країні та зачепить центр та південь. Найхолодніше як і раніше на заході – 13 градусів тепла. У Києві також +13-15 градусів вночі, вдень – +17°-19°.

Читайте: Знищений урожай і знеструмлено 130 сіл: в Україні вирувала негода

До речі, Факти ICTV зібрали список 100 справ, які потрібно зробити влітку, щоб воно стало дійсно незабутнім.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 20 червня (КАРТА)
Справжнє пекло попереду: прогноз погоди до кінця літа
Гігантські провали і кам’яні пастки: повінь у Мічигані
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 19 червня (КАРТА)
Маршрутки-амфібії і повалені дерева – потоп у Луцьку
34-градусна спека і знову дощ: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)
Погода в Україні на сьогодні, 18 червня (КАРТА)
Гроза
Негода залишила без світла більше 50 населених пунктів в Україні
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка