PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україну не пустили 2 російських акторів - імена і причина/

В Україну не пустили 2 російських акторів – імена і причина

Прикордонники не пустили в Україну двох російських акторів, які до цього незаконно перетинали державний кордон в закритих пунктах пропуску окупованого Криму.

– Так, у столичному аеропорті Жуляни під час оформлення пасажирів рейсу Мінск – Київ прикордонники виявили громадянина Російської Федерації, який відвідував окупований Крим, – повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував окуповану республіку.

Читайте: Екс-солістку Нічних снайперів не пустили в Україну

Крім того, у пункті пропуску Старокозаче правоохоронці викрили ще одного громадянина РФ, каскадера Сергія Михайлова, який у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію.

Наразі громадянам РФ заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що відомого російського репера Матвія Мельникова, більш відомого як Мот, не пустили в Україну.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Держприкордонслужба
У Чернівецькій області 20 осіб напали на прикордонників
Попросив меню українською: прикордоннику зламали щелепу у Маріуполі
Крим
Росія тримає у заручниках в Криму 7 українських моряків
Росія закрила кордон для авто з України
На Донбасі жінка-водій навмисне наїхала на прикордонника
Контрабанда від Chanel: з Донбасу везли сумок і кольє на півмільйона
Світлана Сурганова
Екс-солістку Нічних снайперів не пустили в Україну
Не лізь куди не потрібно: прикордонника кинули в багажник та вивезли до річки
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка