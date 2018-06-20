В Україну не пустили 2 російських акторів – імена і причина

Прикордонники не пустили в Україну двох російських акторів, які до цього незаконно перетинали державний кордон в закритих пунктах пропуску окупованого Криму.

– Так, у столичному аеропорті Жуляни під час оформлення пасажирів рейсу Мінск – Київ прикордонники виявили громадянина Російської Федерації, який відвідував окупований Крим, – повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував окуповану республіку.

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Крім того, у пункті пропуску Старокозаче правоохоронці викрили ще одного громадянина РФ, каскадера Сергія Михайлова, який у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію.

Наразі громадянам РФ заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що відомого російського репера Матвія Мельникова, більш відомого як Мот, не пустили в Україну.