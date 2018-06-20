Ворог намагався послабити оборону Об’єднаних сил біля Артемового

За минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали троє українських військовослужбовців.

– Усього ворог 26 разів порушував режим припинення вогню, з них 3 рази вів вогонь із важкого озброєння. Поранення отримали троє українських військовослужбовців, – йдеться у повідомленні прес-центру ООС в Facebook у середу вранці.

Як зазначається, на Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі українських захисників у районі населеного пункту Артемове.

На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Авдіївка і Піски бойовики вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

У свою чергу, напруженою ситуація залишається на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка і Водяне.

– Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП і стрілецького озброєння і не дозволили ворогові поліпшити тактичне положення, – зазначив у штабі.

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За даними української розвідки троє бойовиків отримали поранення.

– Протягом ночі поточної доби інтенсивність бойових дій зменшилася. Тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, волонтери показали, як бійці ООС знищили бліндаж з бойовиками.