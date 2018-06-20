Міжнародний винний бренд Villa Krim вийшов на новий рівень досконалості, узявши участь в найпрестижнішій середземноморській регаті, протяжністю 243 морські милі, за маршрутом Сан-Ремо – Сан-Тропе- Жиральдо-Генуя.

– Ми пишаємося, що яхта під щасливим парусом Villa Krim увірвалась в регату світового класу, гордо несучи ім’я лідера ринку. Це віддзеркалення виключної роботи екіпажу і серйозний стимул для того, щоб не зупинятися на досягнутому, – коментує капітан яхти Ігор Матвієнко.

За особливою традицією, відзначати успіх яхтсмени будуть Особливим ігристим торгової марки Villa Krim. Кажуть, не одна сотня пляшок буде випита з цієї урочистої нагоди. А й справді, море, регата, свіжий морський бриз та келих ігристого, що ще потрібно.

Villa Krim Особливе для Особливих.





Яхта Villa Krim лідирує у парусній регаті Giraglia Rolex Cup 2018 / 3 фотографии

В цьому році вітрильна гонка відбулася у 66-й раз. Щорічно з 1953 року, це класичне випробування майстерності яхтсменів, дозволяє оцінити підготовку, тактику, навігацію та, як результат, час, за який пройдено дистанцію. Непередбачувані погодні умови додають інтригу.

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Giraglia Rolex Cup 2018 за правом визнана Королевою середземноморських регат – це справжня традиція та еталон яхтового аристократизму й стилю. Щорічно ця культова вітрильна гонка приваблює сотні професійних та аматорських екіпажів з усього світу.