Житло для туристів: в Україні затверджено вимоги

В Україні прийняли норму про вимоги до проектування рекреаційного житла для проживання відпочиваючих.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ухвалило державну будівельну норму щодо вимог до проектування рекреаційного житла для проживання відпочиваючих в приватних житлових будинках разом з їх власниками, передає Інтерфакс-Україна.

– У всьому світі під час подорожей або інших поїздок популярно знімати недороге житло безпосередньо у власників. Однак в Україні, на жаль, цей напрямок досі не розвинений, відпочиваючі живуть без необхідних умов і зручностей, адже такої норми в діючих ДБН взагалі немає. Тому зараз ми унормували це питання, запровадивши чіткі вимоги до проектування рекреаційного житла, – заявив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Згідно нової ДБН, площа приміщення для проживання відпочиваючих повинна становити не менше 9 кв. м при одномісному розміщенні, не менше 12 кв. м і 16 кв. м при двомісному і тримісному розміщенні відповідно. В одному житловому будинку одночасно можна тимчасово розміщувати до 30 осіб.

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Розміри земельних ділянок рекреаційного житла розраховуються з співвідношення 23,3 кв. м/особу для власників і 40 кв. м/особу для відпочиваючих.

Висота забудови не повинна перевищувати чотири поверхи.

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