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ЗНО 2018: мінімальний прохідний бал з усіх предметів (ІНФОГРАФІКА)

Встановлено прохідний поріг для тестів ЗНО 2018 з історії України, географії, фізики та хімії.

ЗНО 2018

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила 20 червня пороговий бал – склав/не склав – ще з чотирьох предметів для участі у вступній кампанії.

Зокрема, пороговий бал з історії України відповідає 26 тестовим балам, з географії – 26, з фізики – 12, з хімії – 15.

При цьому з історії України пороговий бал подолали 85,81% учасників ЗНО, з географії – 87,67%, з фізики – 83,18 %, з хімії – 89,51%.

Читайте: ЗНО 2018: правильні відповіді з математики

Нагадаємо, 14 червня для математики встановили прохідний поріг 10 балів, для української мови – 23, для іноземних мов – 19 балів і для біології – 22.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти

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