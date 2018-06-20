Зняття депутатської недоторканності: рішення Конституційного суду

Законопроект президента Петра Порошенка щодо зняття депутатської недоторканності визнали конституційним.

Конституційний суд визнав законопроект президента Петра Порошенка щодо зняття депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року конституційним, повідомляє прес-служба КСУ.

Законопроект перевіряли на відповідність вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Оскільки Верховна Рада восьмого скликання протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала положень статті 80 Конституції України, він відповідає вимогам статті 158 Конституції України.

Рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану не прийнято. Тому правових підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає. Конституційний суд вважає, що законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України.

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Оскільки запропоновані зміни щодо скасування недоторканності народних депутатів України стосуються лише їхнього спеціального статусу і жодним чином не впливають на зміст конституційних прав і свобод людини і громадянина, то вони не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

До слова, спікер Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв невідкладно поставити на голосування зміни до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів, коли це рішення підтримає Конституційний суд.