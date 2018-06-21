Бойовики зганяють жителів Донбасу на антиукраїнські мітинги – розвідка

Російська окупаційна влада запланувала на 22 червня примусові антиукраїнські мітинги у великих містах ОРДЛО.

Російська окупаційна влада продовжує проводити пропагандистські масові заходи з подальшим висвітленням їх засобами масової інформації РФ, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на розвідку.

– Зокрема завтра, 22 червня, у великих містах тимчасово окупованих територій заплановано проведення примусових антиукраїнських мітингів за участю місцевого населення та військовослужбовців російських окупаційних військ, – цитує Мотузяника Еспресо.

У такий спосіб окупаційна влада “намагається перетворити чергову річницю початку Великої вітчизняної війни на так званий “день вшанування пам’яті “жертв обстрілів” ЗСУ”.

Читайте: Чому Путін досі не прибрав Захарченка

Для підготовки пропагандистських матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибули кореспонденти та знімальні групи провідних російських ЗМІ.

Раніше українські військові затримали колишнього офіцера ЗСУ, який у 2017 році перейшов на бік бойовиків “ЛНР”.

Фото: УНІАН