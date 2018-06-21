Експеримент Кабміну: поліція бере на контроль митників

Кабмін України з 21 червня по 31 грудня 2018 року реалізує експериментальний проект щодо створення умов для попередження ухилення від сплати митних платежів.

Під час проекту поліцейські отримують право цілодобово перебувати в зонах митного контролю, в яких органи ДФС здійснюють митні формальності, для виявлення фактів порушення митних правил, йдеться в оприлюдненій на урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України №479, передає УНІАН.

Крім того, поліцейські і посадові особи МВС отримають доступ до автоматизованої системи митного оформлення Інспектор – 2006.

Для цього МВС визначить перелік поліцейських, які мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю, і доведе його до відома ДФС та адміністрації Державної прикордонної служби.

В рамках проекту МВС спільно з Міністерством фінансів і ДФС будуть подавати щомісячні звіти, починаючи з 1 вересня, а також представлять пропозиції про зміни в законодавчі акти.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нацполіціі представили мобільний додаток My Pol, який дозволяє викликати патрульних й оцінити їх роботу.

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