Кабмін затвердив нового главу Донецької ОВЦА

Новим главою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації стане генерал Служби безпеки України Олександр Куць.

Про це повідомив екс-глава Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

– Кабінет міністрів затвердив (у середу. – Ред.) генерала Олександра Куця – СБУ – на посаду (голови Донецької ОВЦА. – Ред.). Я думаю, що найближчим часом президент розгляне і видасть указ. І потім представлятиме (нового главу ОВЦА. – Ред.) на Донеччині, – сказав Жебрівський в ефірі українського телеканалу, пише Інтерфакс-Україна.

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У серпні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Олександра Куця начальником Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях. Раніше Куць обіймав посаду начальника ГУ СБУ у Донецькій області.

Нагадаємо, 13 червня Кабмін схвалив проект указу президента про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької ОВЦА.