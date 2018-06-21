Київ попрощався з Іваном Драчем

Сьогодні у Києві у Володимирському соборі попрощалися з українським поетом Іваном Драчем.

Сьогодні у Києві у Володимирському соборі відбулася церемонія прощання з українським поетом Іваном Драчем, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Попрощатися з Драчем прийшли кілька сотень людей, серед яких були його рідні, колеги, культурні, політичні та громадські діячі, народні депутати, шанувальники творчості.

На прощання з поетом прибув президент Петро Порошенко та його дружина. Президент заявив, що Драч був не тільки поетом та громадським діячем, але й “душею нашого народу”.

Попрощалися з громадським діячем також прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Читайте: 8 найпопулярніших віршів Івана Драча

Відспівування Драча здійснив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

Нагадаємо, 19 червня на 82-му році життя після важкої хвороби помер український письменник, поет та дисидент Іван Драч.