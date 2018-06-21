Податок на нерухомість: кому і коли прийдуть квитанції

Державна фіскальна служба України до 1 липня розішле громадянам України повідомлення про нараховану суму податку на нерухомість.

Про це йдеться на сайті ДФС.

Разом з повідомленням про суму податку, який потрібно буде сплатити протягом 60 днів, прийде квитанція з платіжними реквізитами.

Ставки і пільги з податку на нерухомість визначаються місцевими радами, проте законодавство визначає мінімальні пільгові площі неоподатковуваного майна. Для квартир це 60 квадратних метрів незалежно від їх кількості, житлових будинків – 120 квадратних метрів, для житлових будинків, для різних типів нерухомості (будинок і квартира) – 180 квадратних метрів.

Пільгова площа квартир не може бути більше 300 кв. м, будинків – 600 кв. м. Пільги не поширюються на нерухомість, яка використовуються власниками для отримання прибутку: для здачі в оренду, ведення підприємницької діяльності.

У ДФС нагадали, що у 2017 році через підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень вдвічі знижена максимальна ставка податку – з 3% до 1,5%.

У відомстві також зазначили, що на 1 червня поточного року до місцевих бюджетів від фізичних осіб надійшло понад 132 млн грн податку на нерухомість. У минулому році на цю дату показник вчетверо нижче – близько 30 млн грн.

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До речі, раніше ми писали, як платити податок на нерухомість.

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