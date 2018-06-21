Погода на вихідні: в Україну йде похолодання (КАРТА)

У вихідні, 23-24 червня, похолодання прийде у більшість областей України.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

– В суботу, ще раз нагадую, у більшості областей, окрім сходу та південного сходу, різко похолодає, до +17 +23 градусів, – пише вона.

Прогноз від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, у суботу, 23 червня, дощі та грози очікуються на всій території України.

Температура повітря суттєво знизиться.

У північних та західних областях – не вище +19.

До +25 очікується у центрі країни та у деяких областях на півдні.

Лише на сході буде доволі спекотно – до +31.

У Києві 23 червня дощ, вночі 13-15, а вдень 17-19 вище нуля.

У неділю, 24 червня, дощі очікуються лише на заході. Тут температура повітря не зміниться.

На решті території стане ще прохолодніше. Навіть на півдні середня температура знизиться до +26.

У столиці переважно без опадів, вночі 11-13, вдень 19-21 градус.

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Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.