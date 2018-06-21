Погода в Україні на сьогодні, 21 червня (КАРТА)

21 червня на заході України очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях пройдуть грози. Температура до +31°С.

Жителів Херсонської області та Криму очікує мінлива хмарність. Температура до +34°С.

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На сході очікується мінлива хмарність. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях температура до +31-34°С.

21 червня в столиці буде сонячно, температура +29-31°С.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.