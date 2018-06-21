Рада підтримала створення Вищого антикорупційного суду

Верховна Рада України ухвалила закон про створення Вищого антикорупційного суду України.

Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів.

– Це дуже короткий та технічний закон. Прошу підтримати за скороченою процедурою, – заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Закон складається із двох статей. Він створює Антикорупційний суд у Києві, а також доручає Кабінету міністрів України та іншим органам влади забезпечити його створення та функціонування.

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Нагадаємо, 14 червня Петро Порошенко спрямував закон про утворення Антикорупційного суду до Вищої ради правосуддя. 18 червня Вища рада правосуддя підтримала законопроект.

19 червня президент України вніс законопроект про створення Антикорупційного суду на розгляд Верховної Ради як невідкладний.

Фото: Прес-служба ВР