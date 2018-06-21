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Рада схвалила закон про нацбезпеку України

Депутати Верховної Ради проголосували у другому читанні та в цілому за президентський законопроект (№8068) про національну безпеку України.

Документ підтримали 248 нардепів.

Цей закон розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони.

Читайте: Депутат: Законопроект про нацбезпеку наближає Україну до НАТО

Раніше представник Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій у коментарі Фактам ICTV заявив, що для ефективності законопроекту про нацбезпеку необхідно надати Верховній Раді можливість контролювати Міністерство оборони.

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