Російські в’язні в Україні: Порошенко дозволив в’їзд омбудсмену РФ

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій. Тепер вона може відвідати утримуваних в Україні росіян.

– Москальковій знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну, — повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Громадське.

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За її словами, про це вона просила особисто президента України Петра Порошенка і той виконав прохання.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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