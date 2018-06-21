Російські в’язні в Україні: Порошенко дозволив в’їзд омбудсмену РФ

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій. Тепер вона може відвідати утримуваних в Україні росіян.
– Москальковій знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну, — повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Громадське.
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За її словами, про це вона просила особисто президента України Петра Порошенка і той виконав прохання.
Раніше Факти ICTV писали, що президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Фото: Dreamstime.
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