PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Російські в’язні в Україні: Порошенко дозволив в’їзд омбудсмену РФ/

Російські в’язні в Україні: Порошенко дозволив в’їзд омбудсмену РФ

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій. Тепер вона може відвідати утримуваних в Україні росіян.

–  Москальковій знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну, — повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Громадське.

Читайте: Жорстоко і нелюдяно: Сенцова годують примусово

За її словами, про це вона просила особисто президента України Петра Порошенка і той виконав прохання.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Фото: Dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Володимир Путін
Путін скликав Раду безпеки після розмови з Порошенком
Петро Порошенко
Звільнення політв’язнів і Мінськ – Порошенко поговорив з Путіним
Іван Драч
Київ попрощався з Іваном Драчем
РФ розглядає українських заручників як товар – Клімкін
Операція
Порошенко підписав закон про трансплантацію органів
Олег Сенцов
Побачити, що живий: Москва ховає Сенцова навіть від відеозв’язку
Як звільнити Сенцова – Кремль натякає на помилування
Омбудсмени України та РФ домовилися відвідати в’язнів у тюрмах
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка