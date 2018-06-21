Розкопки на Поштовій: артефакти вирішили зберегти

Київська міська рада прийняла рішення про збереження артефактів, знайдених на Поштовій площі.

Київська міська рада прийняла рішення про збереження артефактів, які були знайдені під час розкопок на Поштовій площі, і їх подальшу музеєфікацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення підтримали 68 депутатів. Проти висловилися 24 депутати.

– Мета цього документа – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт і організація публічного простору. Ухвалення цього рішення дозволить виключно в рамках закону продовжити археологічне дослідження з подальшою музеєфікацією знахідок, – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Проект також передбачає створення у структурі КМДА комунального закладу Центр консервації предметів археології.

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У проект внесли правки, згідно з якими КМДА зобов’язана забезпечити припинення будівельних робіт, а також скасування містобудівних умов та обмежень, і забезпечити отримання нових, у зв’язку зі значними змінами технічних і техніко-економічних показників.

Також Київрада заборонила відводити земельні ділянки на даній території до вирішення питання з музеєм.

До слова, сьогодні під час сесії Київради активісти прорвалися через охорону і поліцію до сесійної зали.