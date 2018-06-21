PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Розкопки на Поштовій: артефакти вирішили зберегти/

Розкопки на Поштовій: артефакти вирішили зберегти

Київська міська рада прийняла рішення про збереження артефактів, знайдених на Поштовій площі.

Київрада

Київська міська рада прийняла рішення про збереження артефактів, які були знайдені під час розкопок на Поштовій площі, і їх подальшу музеєфікацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення підтримали 68 депутатів. Проти висловилися 24 депутати.

– Мета цього документа – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт і організація публічного простору. Ухвалення цього рішення дозволить виключно в рамках закону продовжити археологічне дослідження з подальшою музеєфікацією знахідок, – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Проект також передбачає створення у структурі КМДА комунального закладу Центр консервації предметів археології.

Читайте: Будівництво ТРЦ на Поштовій площі зупинено – Київрада

У проект внесли правки, згідно з якими КМДА зобов’язана забезпечити припинення будівельних робіт, а також скасування містобудівних умов та обмежень, і забезпечити отримання нових, у зв’язку зі значними змінами технічних і техніко-економічних показників.

Також Київрада заборонила відводити земельні ділянки на даній території до вирішення питання з музеєм.

До слова, сьогодні під час сесії Київради активісти прорвалися через охорону і поліцію до сесійної зали.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Сутички у Київраді: активісти відстоюють музей на Поштовій
Кличко: Реванш проти Льюїса зірвала його мама
Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка
Віталія Кличка першим з українців увели до Міжнародної зали боксерської слави
Київрада готова виділити 732 тис. грн на новий проект зміцнення Поштової площі
Штовханина у Київраді
На засіданні Київради штовханина: вихід заблокований нацдружинниками
Віталія Кличка офіційно включать в Міжнародний зал боксерської слави
Кличко вимагає від уряду змусити Нафтогаз повернути киянам гарячу воду
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка