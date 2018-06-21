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У Києві підвищили тарифи на воду

Підвищення тарифів на водопостачання у Києві затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Вода

Про це повідомляє УНН.

Таким чином, НКРЕКП внесла зміни до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік, у тому числі для Київводоканалу.

Згідно з документом, тарифи для мешканців приватного сектору та колективних споживачів, як і планувалося, зростуть:

  • на водопостачання – на 9,34% (з 6,32 до 6,91 грн/куб. м);
  • на водовідведення –  на 13,45%  (з 5,50 до 6,24 грн/куб. м).

Крім того,  тарифи для мешканців багатоповерхових будинків (з використанням внутрішньобудинкових систем) складуть:

  • 7,32 грн за 1 куб. м – водопостачання;
  • 6,61 грн за 1 куб. м – водовідведення.

Середнє зростання тарифів складає 13,1% з централізованого постачання холодної води та 14,8% з водовідведення.

Постанови НКРЕКП наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в Урядовому кур’єрі.

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До речі, у 2019 році в Києві планується ще одне підвищення тарифів на воду.

Фотоpixabay.com

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