У Києві підвищили тарифи на воду

Підвищення тарифів на водопостачання у Києві затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Про це повідомляє УНН.
Таким чином, НКРЕКП внесла зміни до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік, у тому числі для Київводоканалу.
Згідно з документом, тарифи для мешканців приватного сектору та колективних споживачів, як і планувалося, зростуть:
- на водопостачання – на 9,34% (з 6,32 до 6,91 грн/куб. м);
- на водовідведення – на 13,45% (з 5,50 до 6,24 грн/куб. м).
Крім того, тарифи для мешканців багатоповерхових будинків (з використанням внутрішньобудинкових систем) складуть:
- 7,32 грн за 1 куб. м – водопостачання;
- 6,61 грн за 1 куб. м – водовідведення.
Середнє зростання тарифів складає 13,1% з централізованого постачання холодної води та 14,8% з водовідведення.
Постанови НКРЕКП наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в Урядовому кур’єрі.
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До речі, у 2019 році в Києві планується ще одне підвищення тарифів на воду.
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