У Сенцова сталася криза, він у медчастині – адвокат

У незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 39-й день, проблеми з нирками та серцем.

Про це повідомила Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денисова, посилаючись на адвоката Сенцова Дмитра Дінзе.

Адвокат зустрівся із Сенцовим сьогодні в колонії. За його словами, зараз Олег перебуває у медичній частині. В нього проблеми з нирками та серцем.

Він п’є 3,5 літри води на день, також йому щоденно ставлять крапельниці, що додатково додає організму ще 2 літри води.

– На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися, – написала Денисова.

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Раніше достовірної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова не було. Однак, зі слів омбудсмена РФ Тетяни Москалькової, були підстави вважати, що Олега годують примусово.

Фото: УНІАН