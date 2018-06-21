В Україні прийнято закон про валюту

Верховна Рада України ухвалила закон Про валюту та валютні операції.

Про це у Twitter написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За відповідне рішення проголосувало 228 депутатів.

Ухвалення закону відбулося з другої спроби. Першого разу за нього віддали свої голоси лише 219 депутатів.

Ухвалення закону дозволяє здійснити валютну лібералізацію, тобто призведе до значного спрощення валютних операцій українців та зніме валютні бар’єри для здійснення інвестицій закордон.

Сам закон розробив Національний банк України як частину нової концепції валютного регулювання. Згідно з задумом НБУ, даний законодавчий акт повинен запровадити принцип «дозволено все, що не заборонено».

Також законопроект схвалили на Національній раді реформ — дорадчому органі при президентові України. Крім цього, нова законодавча ініціатива НБУ отримала схвальний відгук від прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який виступив за якнайшвидше ухвалення даного закону Верховною Радою.

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