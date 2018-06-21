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В Україні з’являться дві нові авіакомпанії

В Україні планують створити дві нові авіакомпанії.

Літак

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні створять дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом, передає УНІАН.

– Ми близькі до завершення створення ще двох нових авіакомпаній, які будуть літати в Україні. Одна міжнародна, а друга – з українським капіталом, – сказав Омелян.

Читайте: Україна запустить прямий авіарейс до Канади

До слова, авіакомпанія SkyUp планує відкрити продаж квитків на внутрішні і міжнародні регулярні рейси.

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