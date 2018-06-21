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Відпустка 2018: скільки коштує зібрати валізу

Влітку багато людей беруть відпустку і летять відпочивати за кордон або їдуть на море. Але не завжди вдається згадати про все, що бажано взяти з собою.

Щоб ви змогли взяти з собою все необхідне і розподілити свій відпускний бюджет Факти ICTV і сайт порівняння цін Price.ua підготували спецпроект Скільки коштує зібратися у відпустку.

Тут ви зможете дізнатися про всі речі, які можна взяти з собою при поїздці на море, за кордон, або подорожі в гори.

Крім найнеобхідніших речей, ви зможете дізнатися і про ціни на них.

Також у спецпроекті можна дізнатися й про те, чим зайняти себе у відпустці, якщо її доведеться провести вдома.

Читайте: Від Затоки до Очакова: де відпочити влітку в Україні та ціни

До слова, Факти ICTV дізналися, коли вигідніше брати відпустку, чи мають право начальники відмовляти у відпочинку або насильно “виганяти” у відпустку.

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