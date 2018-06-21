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Військові затримали офіцера ЗСУ, який перейшов на бік “ЛНР”

Українські військові затримали колишнього офіцера ЗСУ Олексія Бідусенка, що у 2017 році перейшов на бік бойовиків “ЛНР”.

офицер-дезертир

Про це повідомляє прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади.

– В результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та тактичної групи Моспіно в Україну повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ, – йдеться в повідомленні.

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Бідусенка передали правоохоронним органам. Після закінчення слідчих дій він постане перед судом.

Раніше співробітники СБУ затримали військовослужбовця, який планував вступити в ряди армії Росії. Під час обшуків у нього вилучили два пістолети та 4 тис. різних патронів.

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