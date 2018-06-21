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Wizz Air відкриває нові рейси з Києва та Харкова – напрямки

Угорський лоу-кост перевізник Wizz Air розмістить третій літак на своїй базі в Києві та розпочне польоти зі столиці України до Лісабона, Таллінна та Берліна, а з Харкова – в Катовіце.

Wizz Air

У 2018 році авіакомпанія Wizz Air подвоює свою діяльність в Україні, йдеться у прес-релізі компанії.

Також Wizz Air збільшить тижневу частоту виконання рейсів за семи популярними напрямками, додавши в цілому 24 польоти на тиждень.

Рейси Київ-Лісабон будуть здійснюватися по вівторках і суботах із 21 червня.

Рейси Київ-Таллінн будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і суботах із 21 червня.

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Рейси Київ-Берлін будуть здійснюватися щодня із 1 липня.

Рейси Харків-Катовіце – по середах і неділях із 20 червня.

Раніше стало відомо, що Wizz Air відкриє маршрути з Києва до Відня, Берліна та Франкфурту-на-Майні.

Фото: dreamstime

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