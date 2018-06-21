Закон про парковку: більші штрафи та онлайн-реєстрація порушень

Проблема паркомісць з’явилась в Україні чи не одночасно з поганими дорогами. Правила паркування порушують не лише у дворах, а й у середмісті. Факти ICTV розбирались, чи зможе вплинути закон про парковку на вирішення проблеми.

Закон про парковки, який почне діяти у вересні цього року, передбачає суворе покарання за паркування у неналежному місці та фіксацію порушень з допомогою камер відеоспостереження.

Далі розберемось, чи допоможуть зміни позбутись автохамів та розвантажать узбіччя від автомобілів

Як паркуватись можна зараз

Залишати автомобілі водії можуть на комунальних або приватних парковках та стоянках. З минулого року оплатити парковку можна лише безготівковим способом.

Є чотири способи розрахунку:

Через паркомати (їх у Києві близько 80)

Мобільний додаток

Спеціальним талоном, який продає Київтранспарксервіс

Через СМС. Для цього треба придбати скретч-картку

Покарання за неправильне паркування

Порушення правил паркування передбачає два варіанти розвитку подій:

Штраф

Евакуація автомобіля на штраф-майданчик

Водієві, що залишає автомобіль у місці, де зупинка або стоянка заборонена, доведеться сплатити 255 гривень штрафу.

Якщо автомобіль стоїть на проїжджій частині у місці, де зупинка або стоянка заборонена, і заважає рухові транспорту, виплата вдвічі більша – 510 гривень.

Доба перебування на штраф-майданчику – це ще плюс 144 гривні за добу у перший тиждень. Починаючи з 8 дня вартість становить 24 гривні.

Евакуювати на штраф-майданчик автомобіль можуть у разі, якщо автомобіль не дає рухатись іншому транспорту. Це ж стосується і машин на зупинках, пішохідних переходах та перехрестях.

Інші випадки – паркування на газоні, тротуарі, або ж якщо автомобіль заважає огляду дороги водіям інших машин.

Щоб забрати автівку зі штраф-майданчика, доведеться заплатити. За автомобіль вагою до 3 тон послуга евакуатора коштує 720 гривень. За важчого транспорту – 1020 гривень.

Варто пам’ятати, що порушення зафіксувала камера спостереження або поліцейські не застали водія-порушника, вони виписують штраф на особу, на яку зареєстровано автомобіль.

Що робити у разі порушень

Якщо паркувальник вимагає від вас готівковий розрахунок, експерти радять викликати поліцію. Юрист Олександр Коротченко говорить – це, скоріш за все, шахраї.

– На даний момент такі вимоги поза законом. У Києві діє виключно безготівкова форма оплати за парковку.

Якщо ж ви самі помітили героя парковки, який залишив свій автомобіль у забороненому місці, самостійно карати порушника не варто.

Краще одразу викликати поліцію, радить правник.

Однак чекати правоохоронців часом доводиться надто довго. І люди по-своєму провчають автохамів. Доходить іноді до матеріальної шкоди. Як от розбите лобове скло у автомобіля Honda, що заважав громадському транспорту.

Все ж, частіше українці обирають не менш красномовні, але не такі радикальні послання героям парковки. Наприклад, закидають сміттям транспорт, що стоїть в забороненому місці.

Що змінить новий закон

Вже 27 вересня почнуть діяти нові правила паркування транспортних засобів. Основна відмінність – автоматичне визнання винним за неправильне паркування власника авто. Таким чином робиться ставка на скорочення неправильно припаркованих машин за рахунок того, що шанси проскочити і не попастися на очі копам значно зменшуються.

Якщо правопорушення скоїв не власник, йому треба доводити це. Для автомобілів на іноземній реєстрації передбачається, що штраф накладатимуть на того, хто ввіз автівку в Україну. Як правило, це фірми-посередники. Тож як виконуватиметься ця норма на практиці – поки не відомо.

У разі, якщо штраф виписуватиметься на автомобіль без власника, водієві залишать копію протоколу під лобовим склом.

Вартість штрафу теж зміниться. За несплату за паркомісце необхідно буде викласти в двадцять разів більше вартості однієї години послуги (в залежності від розташування 5, 7 або 10 гривень за годину). Якщо порушник заплатить протягом перших 10 днів – він отримає знижку 50%.

Порушників контролюватимуть поліцейські та муніципальні інспектори. Останні будуть працювати на базі міського транспортного департаменту.

Тим часом

Столична влада розробляє нову систему паркування. В КМДА повідомляють – планують встановити нові камери відеоспостереження. До кінця року сподіваються, що по Києву їх буде більше 10 тисяч.

Щодня Києвом курсує приблизно 1,6 мільйонів автомобілів.

Зараз в Києві є близько 6 тисяч місць для паркування. Зважаючи на це, керівництво столиці висунуло ідею перехоплюючих місць для парквання біля станцій метро. Мер Віталій Кличко сподівається таким чином стимулювати водіїв пересідати на громадський транспорт і таким чином розвантажити центр.

Для таких водіїв передбачать пільговий або навіть безкоштовний проїзд в міському транспорті.

Чи вдасться впоратись з шаленим трафіком бодай у центрі міста таким чином – питання. Адже подібна ініціатива паркувальних місць перехоплення вже висувалась 5 років тому. В результаті було створено єдиний паркінг біля станції метро Іподром. На разі він не працює.

Тож поки що відсутність автомобілів на узбіччях доріг – виключно на совісті самих автовласників. Адже завантаженість доріг – це проблема не лише місцевих органів влади. Одна з причин шаленого трафіку, через яку утворюються затори, – невихованість самих автовласників.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк