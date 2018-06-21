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Жорстоко і нелюдяно: Сенцова годують примусово

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова просить внести заяву до Європейського суду з прав людини про порушення прав українського режисера Олега Сенцова, незаконно ув’язненого в Росії.

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Про це повідомила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

– Достовірної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова ми не маємо. Враховуючи заяви уповноваженого РФ Тетяни Москальковой, є підстави вважати, що Олега годують примусово, – написала вона.

Вона підкреслила, що прийом їжі проти власної волі є “жорстоким, нелюдським і принизливим відношенням і заборонений міжнародним законодавством”.

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– Тому я звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Лищини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини про порушення прав громадянина України Олега Сенцова, укладеного Російською Федерацією з політичних мотивів, – повідомила вона.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова.

Фото: radiosvoboda.org.

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