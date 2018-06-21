ЗНО 2018: результати з усіх предметів

Сьогодні на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2018 опубліковано результатами тестування і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Таким чином, станом на 21 червня, відомі результати ЗНО з усіх предметів, які виносилися у 2018 році на тестування.

– Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів опубліковано на сайті Українського центру в розділі Предмети ЗНО, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що інформаційну картку зі своєї сторінки учасники зможуть роздрукувати з 22 червня.

Цей документ, у якому вказано результати тестів з усіх предметів, є додатком до сертифіката ЗНО і подається до приймальних комісій під час вступу.

При чому поштою інформаційна картка не надсилатиметься.

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Водночас, у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату тестування учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляцію у письмовій формі до УЦОЯО.

Апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, географії, фізики та хімії можна подавати протягом 5 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів ЗНО з певного навчального предмета, ураховуючи день оголошення (до 25 червня включно).