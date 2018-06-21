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ЗНО 2018: скільки випускників набрали максимальний бал

У 2018 році 222 учасників ЗНО за результатами тестування отримали максимальні 200 балів.

ЗНО 2018

Про це повідомив у Facebook директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій.

– 12 учасників (зірок) ЗНО 2018 року отримали оцінку 200 з двох предметів. 24 заклади загальної середньої освіти (лідери) мають більше двох результатів 200 балів…Всього маємо 222 учасників ЗНО, які отримали свої 200, – зазначив він.

За його словами, максимальний бал був із математики, фізики, хімії та біології.

Карандій також сказав, що жоден з учасників ЗНО не набрав 200 балів за всіма трьома предметами.

ЧитайтеЗНО 2018: мінімальний прохідний бал з усіх предметів (ІНФОГРАФІКА)

Нагадаємо, сьогодні сьогодні на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2018 опубліковано результатами тестування і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії.

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