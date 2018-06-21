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Звільнення політв’язнів і Мінськ – Порошенко поговорив з Путіним

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав звільнити українських політв’язнів, повідомляє прес-служба президента України.

– Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, – йдеться у повідомленні.

Також Порошенко наголосив на необхідності виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей.

– Було також наголошено на важливості активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська, – додається у повідомленні.

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До слова, генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд готовий подати прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого у Росії.

Фото: прес-служба президента України

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