7 платних пляжів Києва: розваги, адреси, ціни

Зараз, коли в Києві нестерпна спека, як ніколи хочеться відпочити на чистому пляжі. На жаль, це можна зробити тільки на платних пляжах таких як Дніпровська Рів’єра, Bora Bora Beach Club та інші.

Нижче представлений топ-7 платних столичних пляжів з адресами і цінами.

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1. Пляжний комплекс Дніпровська Рів’єра

Фото: swimming-cool.com.ua

Вхід безкоштовний, але за оренду шезлонга, матраца і парасольки необхідно заплатити. 150 грн – біля пляжу, 250 грн – біля басейну, 400 грн – ліжко.

Адреса: А. Жуков, вул. Лютнева, 58к від авторинку на Столичному шосе поворот направо і 10 хвилин їзди на машині.

Час роботи: 10.00 – 24.00.

Паркінг: Безкоштовний, охороняється

2. Пляжний комплекс Маячок Beach Club

Фото: mbc.kiev.ua

Послуги – окремий лежак зі зручним матрацом, велика парасоля від сонця і пляжні розваги – від футболу, волейболу, бадмінтону та пінг-понгу до акробатичного батута і модного різновиду крикету – петанки. Це вже включено у вартість денного перебування у клубі: в будні дні – 100 грн, у вихідні та святкові дні – 200 грн.

Адреса: А. Жуков, вул. Лютнева, 58а; від авторинку на Столичному шосе – поворот направо і 10 хвилин їзди на машині.

Час роботи: 10.30-22.00.

Паркінг: Безкоштовний, охороняється

3. База відпочинку Труханів

Фото: trukhanov-ostrov.com.ua

Вхід на пляж в Києві – 150 грн за одну людину. Сюди входять: басейн, пляж, майданчик для ігор, шезлонг, парасольку, роздягальня, душ і туалет.

Дітям до 14 років наполовину дешевше. Дітям до семи років – вхід безкоштовно без зазначеної оренди.

Адреса: о. Труханів, Паркова дорога, 12; пішки через пішохідний міст 10 хвилин ходьби або на машині з боку Московського мосту.

Час роботи: 10.00 – 22.00.

Паркінг: Безкоштовний

4. Bora Bora Beach Club

Фото: foursquare/Burak U.

Пляж Bora Bora Beach Club у Києві це місце середньої ціни: оренда бунгало на день обійдеться в 500-800 грн, а шезлонга – 100-150 грн. У вартість бунгало входить ще ціна за 4 рушники, так як там може розміститися до 4 чоловік.

Адреса: о. Долобецький, ст. м. Гідропарк за Венеціанським містком пройти 5 хвилин.

Час роботи: цілодобово

Паркінг: Охороняється, безкоштовний

5. City Beach Club Ocean Plaza

Фото: oceanplaza.com.ua

Пляж знаходиться на даху ТЦ Ocean Plaza. Ціна шезлонга: понеділок – п’ятниця: 400 грн, субота – неділя: 500 грн. Ціна ліжка понеділок – п’ятниця: з 900 грн, субота – неділя: 1200 грн.

Адреса: вул. Антоновича, 176; ст. м. Либідська.

Час роботи: 09.00-20.00.

Паркінг: під охороною, перші 1,5 години безкоштовно, далі – 10 грн/год

6. Пляжний комплекс Olmeca

Фото: swimming-cool.com.ua

Вхід безкоштовний, але обов’язкова оренда шезлонга і парасольки: на 1-й лінії, біля басейну – 400 грн; на 2-й лінії, біля басейну, без парасольки – 300 грн, на піску біля Дніпра, без парасольки – 150 грн. Дітям до 3-х років – безкоштовно, без окремого шезлонга.

Адреса: о. Долобецький, Гідропарк; пляж Молодіжний; ст. м. Гідропарк, 7 хвилин від Венеціанського містка.

Час роботи: 09.00-21.00.

Паркінг: Охороняється, безкоштовний

7. Пірс 39

Фото: pirs39.com.ua

З понеділка по п’ятницю – 60 грн за годину, у вихідні та свята – 130 грн за годину. Дітям – 30 і 65 грн відповідно.

Оренда рушники коштуватиме 30 грн, а оренда шатра – 600 грн.

Адреса: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1.

Час роботи: з 7.00 до 21.00.

До слова, 1 червня у Києві відкрили пляжний сезон. Факти ICTV зібрали 12 найкращих пляжів для відпочинку.