22.06.1941: як почалася війна між СРСР та Німеччиною

22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. У боях та під час окупації загинув кожен п’ятий українець. Сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв Другої світової війни, в країні обмежать розважальні заходи, на будинках приспустили державні прапори.

Можна сказати, що все почалося о 00.10 22 червня, коли група з 14 німецьких бомбардувальників Ju-88 вилетіла з Кенігсберга і готувалася до атаки на СРСР. І вже через 3 години о 3.33 генерал Пуркаеєв доповідає про наліт авіації на українські міста, серед яких і Київ.

Керівництво СРСР цього не очікувало – бо перед тим уклало пакт Молотова-Ріббентропа, у якому домовились про спільне загарбання Європи.

Першим дати відсіч наказав начальник штабу Чорноморського флоту контрадмірал Єлісєєв. Завдяки йому був відкритий вогонь по німецьких літаках, що вторглися в повітряний простір СРСР.

О 4.25 одна з дивізій вермахту почала наступ на Брестську фортецю. Захопивши майже половину території, німецькі війська вирішили зупинитися через раптову контратаку.

У Києві перша бомба потрапила в район кіностудії імені Довженка. Основними цілями стали заводи, військові аеродроми і мости. Однак в місті не спостерігалося особливої ​​паніки. Наказ про мобілізацію прийшов уже 23 червня і тоді більше 200 тисяч чоловіків забрали на війну.

У Дніпропетровську про початок війни знала тільки одна людина – начальник місцевого гарнізону Костянтин Добросердов. У перші дні війни у місті тривало звичайне життя. Радянська пропаганда робила все, аби боротися зі своїми ж людьми. Насамперед звертали увагу на провокаторів і диверсантів.

У багатьох містах України радянська влада поставила на перший план посилення цензури в ЗМІ. Людей намагалися переконати у тому, що армія може впоратися з агресором.

У Криму війна почалася вже о 3.48 ранку. Війська фашистської Німеччини спускали донні магнітні міни на парашутах, які використовувалися для підриву кораблів чорноморського флоту. Але одна з них упала на житловий квартал. За 12 хвилин до початку війни в регіоні загинуло близько 20 осіб, ще 100 – поранено.

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О 5.30 МЗС Німеччини повідомило СРСР, до складу якого входила Україна, що він діяв проти Німеччини та всієї Європи. Через посилення ворожих намірів і був відданий наказ, щоб зупинити цю “загрозу”.

Через дві години радянським військам приходить наступний наказ:

Всіма силами обрушитися на ворожі війська і знищити їх в районах порушення кордону.

За допомогою авіації встановити місця зосередження противника та угруповання його наземних військ. Знищити авіацію на аеродромах противника і розбомбити його наземні війська.



О 12.00 Італія також заявляє про початок війни проти Радянського Союзу.

Після затяжних боїв за оборону Західної України, які триватимуть до 6 липня 1941 року, військам надходить нова директива.

У ній йдеться про початок контратаки на німецькі війська, яким не вдалося домогтися значних успіхів. Це повинні були зробити потужними зосередженими ударами.

О 23.00 прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль робить заяву про початок Гітлером нової війни. Він не міг порівняти це віроломство навіть з усіма його попередніми злочинами і божевіллям.

Він просить світ надати підтримку у війні проти Німеччини і не баритися, поки відважні солдати захищають свої землі. Так закінчується перший день найстрашнішої війни для України.

Недолуге керівництво радянських генералів та бажання вислужитися перед Сталіним призвели до численних людських втрат. Другу світову вважають найкривавішим глобальним конфліктом, який забрав життя, за різними даними, від 50 до 85 мільйонів людей.

Нагадаємо, Факти ICTV також писали про 1 вересня 1939 року – день, коли почалася Друга світова війна.