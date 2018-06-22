Альона Дегрік: Закон про валюту – величезний крок вперед на шляху розвитку економіки

Ухвалення закону про валюту в другому читанні стане потужним стимулом для надходження іноземних інвестицій в українську економіку.

У цьому переконана засновник і генеральний директор ФК Леогеймінг Пей (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

– Один з головних моментів прийнятого закону – можливість для інвесторів виводити прибуток з країни. Коротенько це буде виглядати так: інвестор прийшов в Україну, створив робочі місця, справно платить податки в український бюджет. А отриманим прибутком розпоряджається на свій розсуд – або інвестує її в українські проекти, або виводить на свої рахунки в інших країнах. Раніше для виведення коштів потрібно було отримувати дозвіл НБУ. Зараз право на це надає закон. А Україна, в будь-якому випадку виграє – адже, навіть якщо інвестори будуть виводити прибуток, частина коштів залишиться в країні, у вигляді сплачених податків і оплати праці найманих працівників, – сказала Дегрік.

Експерт також вважає, що лібералізація валютної політики країни дасть поштовх і розвитку українського бізнесу.

– До сих пір українські компанії, орієнтовані на зарубіжні ринки, зазнавали труднощів з фінансовими операціями. Новий закон ці труднощі усуває. Українцям тепер дозволено відкривати рахунки в будь-яких закордонних банках і вести з них розрахункові операції. Це величезний крок вперед для розвитку економіки, – підкреслила Альона Дегрік.

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21 червня Верховна Рада 228 голосами прийняла в другому читанні президентський проект закону про валюту. Національний банк України вже розцінив цей закон як введення “безвізу для капіталів”.