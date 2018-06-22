Анексія Криму: встановлено прізвища тисячі кадрових російських військових

“Зелені чоловічки”, які захоплювали український Крим, найбільше бояться ідентифікації, заявив спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю Апостроф.

– Ми встановили 1098 кадрових російських військових, які окупували Крим… Більше тисячі прізвищ, імен, по батькові з військовими рангами, званнями та посадами, з інформацією про те, де та коли вони скоювали злочин без терміну давності.

Це ті ж самі ССівці, яких досі виловлюють, хоча вони вже ледве ходять. Це головне наше викриття, – зазначив Макарук.