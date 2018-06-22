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Анексія Криму: встановлено прізвища тисячі кадрових російських військових

Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm встановило 1098 кадрових російських військових, які окупували Крим. Відомі імена та прізвища, а також посади.

Зелені чоловічки у Криму

“Зелені чоловічки”, які захоплювали український Крим, найбільше бояться ідентифікації, заявив спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю Апостроф.

– Ми встановили 1098 кадрових російських військових, які окупували Крим… Більше тисячі прізвищ, імен, по батькові з військовими рангами, званнями та посадами, з інформацією про те, де та коли вони скоювали злочин без терміну давності.

Це ті ж самі ССівці, яких досі виловлюють, хоча вони вже ледве ходять. Це головне наше викриття, – зазначив Макарук.

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Раніше стало відомо, що російська окупаційна влада постачає зерно з Криму в Сирію, підтримуючи цим режим Асада.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

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