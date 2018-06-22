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Балух оголосив про початок сухого голодування

Кримський політв’язень Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомив, що кримський політв’язень Кремля Володимир Балух оголосив сухе голодування, передає видання 15 минут.

– Спілкувався з Балухом. Володимир повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО вирішило виселити його з одиночної камери та перевести в загальну, адже вони вважають, що Володимир припинив голодування. Балух офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування, – сказав Климент.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца написала у Twitter, що життя Балуха під загрозою. МЗС вимагає від Росії надати доступ до нього українським лікарям та негайно звільнити політв’язня.

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До слова, США обурені відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денисову до незаконно ув’язнених українців Олега Сенцова й Володимира Балуха, тож закликали негайно забезпечити зустрічі.

Фото: Крим.Реалії

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