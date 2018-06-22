Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та мінометів, є поранений

Упродовж минулої доби бойовики 29 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, тричі ворог застосовував артилерію та міномети. Під час бойових дій один український військовий отримав осколкове поранення.

21 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільною і контрольованою.

Переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів, повідомляє штаб ООС.

Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве.

Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького.

Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль і Гнутове.

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Загалом за добу російсько-окупаційні війська 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, три рази ворог застосовував артилерію та міномети.

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення.

За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще трьох поранено.

Раніше стало відомо, що російська окупаційна влада запланувала на 22 червня примусові антиукраїнські мітинги у великих містах ОРДЛО.

Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation